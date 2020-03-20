بيراميدز ينفي رسمياً تقديم عرض خيالي لضم أحمد فتحي الصيف القادم

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نفى نادي بيراميدز بصفة رسمية كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص تقديم عرض خيالي إلى النجم المخضرم أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي حالياً من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكد النجم السابق هاني سعيد المدير الرياضي الحالي لنادي بيراميدز خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن مجلس إدارة ناديه قدم عرضاً بالفعل للنجم أحمد فتحي من أجل ضمه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك العرض لم يكن كبيراً أو مبالغاً فيه على الإطلاق من الناحية المالية، نظراً لأن نادي بيراميدز لا يدفع هذه المبالغ المالية العالية التي يتم تداولها في وسائل الإعلام أو من خلال تصريحات بعض وكلاء اللاعبين.

وشدد هاني سعيد في حديثه على أنه نادي بيراميدز يرفض تماماً استغلال اسمه بهذه الطريقة، من خلال المزايدة عليه من طرف بعض وكلاء اللاعبين لتأمين عقود عالية من أجل اللاعبين الذين يعلمون لديهم.

يُذكر أن نادر شوقي وكيل أعمال النجم أحمد فتحي قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية له يوم أمس الخميس أن موكله تلقى عرضاً مغرياً للغاية من طرف نادي بيراميدز للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة، علماً بأن باب المفاوضات لا يزال لم يتم فتحه بعد مع اللاعب المخضرم على أن يتم ذلك في الأيام القليلة القادمة.

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