الشناوي يكشف عن مفاوضات الأهلي معه وقصة محاولة احترافه في الخارج

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قال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك سابقا، إن النادي الأهلي تفاوض معه أكثر من مرة بطريقة غير مباشرة عن طريق وكيله، خاصة عندما كان يلعب في المصري البورسعيدي والزمالك، مشيرا إلى أن تلك المفاوضات توقفت بسبب استمرار عقدي ورغم الرحيل عن الزمالك فلن تتم أي موافقة إلا عن طريق إدارتي المصري أو الزمالك ولكن لم تحدث مفاوضات مباشرة مع الأهلي على الإطلاق.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر شاشة “أون تايم سبورتس”، بشأن رحيله إلى ريال بيتيس الإسباني خلال فترة تواجده مع المصري البورسعيدي، قال إنه خضع لفترة معايشة مع ريال بيتيس بالفعل، وقدموا عرضًا إلا أن كامل أبو علي رئيس المصري وقتها طالب بـ3 ملايين يورو لتفشل الصفقة، وذلك بعدما تحدثت معه وعرض عليّ راتب كبير لذلك قررت الاستمرار”.