“الأهلي” يتخذ قرارا جديدا إثر استمرار أزمة “كورونا”

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إغلاق جميع فروعه حتى نهاية الشهر على خلفية خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من الغد وحتى نهاية مارس الجاري.

جاء ذلك القرار من أجل الحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين فيه تماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس “كورونا” الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.

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وأكد النادي، على أنه تم اتخاذ ذلك القرار بعد إجراء مشاورات عديدة مع أعضاء المجلس والعديد من الاجتماعات في الإدارة التنفيذية إلى جانب الاجتماع معا رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل استمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني والعاملين.