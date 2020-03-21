الأهلي يقترب من حسم ملف تجديد عقد رينيه فايلر رغم تعليق النشاط الرياضي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في حسم ذلك الملف في أسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا في العالم بأكمله.

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وأشار أيضاً إلى أن لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح تتولى المفاوضات بنفسها مع المدرب السويسري رينيه فايلر على مدار الأيام الماضية، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن عملية التجديد في الأيام القادمة أي قبل استئناف النشاط الرياضي من جديد.

وشدد المصدر على أن الجميع داخل جدران القلعة الحمراء يشعر بالراحة الكبرى من تواجد رينيه فايلر في منصب المدير الفني للمارد الأحمر، نظراً إلى النتائج المثالية والرائعة التي حققها مع الفريق الأهلاوي طيلة الأسابيع الماضية من عمر الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

يُذكر أن فايلر نجح في التتويج مع فريق الشياطين الحمر بلقب كأس السوبر المصري 2018 / 2019 في بداية الموسم الجاري بعد الفوز على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك، ولكنه في المقابل فقد لقب كأس السوبر المصري 2019 / 2020 في شهر فبراير الماضي عقب الخسارة على يد الغريم التقليدي فريق الزمالك.

على الصعيد المحلي يسير رينيه فايلر بصورة رائعة للغاية مع فريق الأهلي، حيث نجح في تحقيق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها دون التعرض إلى الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق، مما جعله يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة.

ويبقى الهدف الأسمى هو مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح فايلر في قيادة المارد الأحمر إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة حتى هذه اللحظة في انتظار المزيد.

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