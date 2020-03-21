تريزيجيه يُصمم على البقاء في البريميرليج رافضاً العودة إلى الدوري التركي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ليس لديه أي رغبة على الإطلاق في الرحيل عن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف المقبل، حتى وإن هبط فريقه الحالي إلى دوري البطولة الإنجليزية بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير أن محمود حسن تريزيجيه يرى أن القدوم إلى البريميرليج يُعتبر بمثابة التقدم الواضح في مسيرته الرياضية، أما العودة في المستقبل القريب إلى مسابقة الدوري التركي سوف يكون بمثابة الخطوة إلى الخلف حتى وإن كانت مع إحدى الأندية الكبيرة في كرة القدم التركية.

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وأشارت أيضاً إلى أن تريزيجيه يشعر بسعادة كبيرة للغاية إثر تواجده في الوقت الحالي مع فريق أستون فيلا، حيث يضع كامل تركيزه من أجل مساعدة فريقه على تفادي الهبوط مع نهاية الموسم الجاري وذلك في حالة استئناف النشاط الرياضي من جديد في الأسابيع القادمة.

وشددت التقارير على أن محمود حسن تريزيجيه أخطر جميع المقربين منه إضافة إلى أصدقائه ومن بينهم محمد النني على سبيل المثال أنه لن يستمع إلى أي عرض قادم له من طرف أندية الدوري التركي في الفترة القادمة.

وكانت إحدى الصحف التركية قد أوضحت خلال الأيام الماضية أن إدارة نادي بشكتاش التركي مهتمة بالتعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظراً إلى القدرات الفنية العالية التي يتمتع بها على مستوى خط الهجوم.

وأضافت أيضاً أن إدارة النادي التركي سوف تُحاول استغلال علاقة الصداقة ما بين لاعبها المصري الحالي محمد النني وبين تريزيجيه، حتى يتم إقناع الأخير بضرورة العودة من جديد إلى مسابقة الدوري التركي بداية من الموسم القادم.

يُذكر أن محمود حسن تريزيجيه كان لاعباً في الموسم الماضي في صفوف نادي قاسم باشا التركي، وتألق بشدة مع النادي التركي وكان أحد أبرز اللاعبين في مسابقة الدوري التركي، مما دفع أكبر الأندية التركية إلى مطاردته رغبة في التعاقد معه والظفر بخدماته بأي وسيلة ممكنة.

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