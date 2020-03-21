رسمياً .. ديبالا ينضم إلى قائمة نجوم الرياضة المصابين بفيروس كورونا

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أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بصفة رسمية اليوم السبت عن انضمامه إلى قائمة نجوم الرياضة المصابين بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها إيجابية.

وأكد باولو ديبالا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج التحليل الذي أجراه كشفت عن إصابته بفيروس كورونا مثل مثل صديقته أوريانا.

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وأشار أيضاً إلى أنه حريص على توجيه الشكر على رسائل الدعم التي تلقاها من طرف جميع عشاقه، مؤكداً في الوقت ذاته أن حالته الصحية في تحسن مستمر مثله مثل صديقته.

وبناءً على ذلك، ارتفعت أعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا بشكل واضح للغاية، علماً بأن باولو ديبالا يُعتبر هو ثالث لاعب من صفوف فريق يوفنتوس يُصاب بذلك الفيروس القاتل.

وسبق ديبالا في الإصابة بذلك المرض كلاً من المدافع الإيطالي دانييلي روجاني إضافة إلى النجم الفرنسي بليز ماتويدي، علماً بأن الثنائي في حالة صحية جيدة أيضاً ولم يدخل أي منهما إلى إحدى المستشفيات في إيطاليا وبقى كلاهما فقط في الحجر المنزلي.

ومن المؤكد أن موعد استئناف مسابقة الدوري الإيطالي بات محل شك بعد هذه الإصابة الجديدة لأحد نجوم المسابقة، على أن تكون احتمالية كبيرة لمد فترة تعليق النشاط الرياضي.

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