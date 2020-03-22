لتدعيم صفوفه.. كيف يفكر الزمالك في الميركاتو الصيفي؟

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بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، لم يكن للزمالك حظ في سوق الانتقالات الشتوية فرصة تدعيم النواقص خاصة حيث قامت الإدارة البيضاء بقيد الكونغولي كاسونجو كابونجو العائد من إعارة لم تكتمل في صفوف الوداد البيضاوي المغربي.

إدارة الزمالك والمسئولين عن الكرة في النادي الأبيض بالتأكيد وضعوا بدلاء للنقاز خاصة أن الأخير كان يمثل ورقة أساسية في صفوف الفريق.

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باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك استعان بحازم إمام بجانب بديل مؤقت وهو الشاب أحمد عيد، لكن وبالرغم من ذلك يحاول المسئولين داخل أروقة النادي الأبيض للبحث عن سد النواقص.

– حل ثلاثي:

البداية بالحديث عن لاعب الزمالك الأسبق وبيراميدز الحالي عمر جابر حيث حاولت إدارة القلعة البيضاء أن تعيد اللاعب من جديد في الصيف الماضي بحسب ما كشف عنه طارق يحيى.

رئيس قطاع الناشئين بالزمالك حاليًا ومدرب الفريق الأسبق كشف أن النادي الأبيض دخل بالفعل في مفاوضات مع بيراميدز إلا أن الصفقة لم تتم.

يحيى كشف في تصريحات تليفزيونية :”طلبنا التعاقد مع عمر جابر خلال هذا التوقيت من أجل أن يكون لاعب وسط ثالث في الفريق”.

جابر والذي بدأ مسيرته مع الزمالك في عام 2010 يمتاز باللعب في ثلاثة مراكز وهم الظهير الأيمن وهو مركزه الأساسي بجانب قدرته على اللعب في مركزي الوسط والظهير الأيسر وهذا ما ظهر به خلال فترته مع بيراميدز.

في المقابل، علّق عمر جابر على مفاوضات الزمالك بأنه لم يتلق أي عرض رسمي لافتًا إلى أن النادي الأبيض بيته مرحبًا بالعودة.

– ورقة جزائرية:

حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، دخل ضمن اهتمامات الزمالك في الفترة الأخيرة بحسب ما كشف عنه وكيله فيصل عبيد مؤخرًا.

صاحب الـ27 عامًا لديه عدة مزايا الأولى هو قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن بجانب المشاركة كقلب دفاع.

أما التفاوض مع بن عيادة فلن يجد الزمالك أي صعوبة في ذلك بسبب انتهاء عقد الجزائري مع فريقه الشباب بعد ثلاثة أشهر فقط مما يحق له الرحيل مجانًا.

بن عيادة والذي انضم لصفوف المنتخب الجزائري خلال ولاية المدرب جمال بلماضي الحالية كشف في تصريحات عبر صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية معه.

وأضاف :”الزمالك فريق كبير ولكن مرتبط حاليًا بعقد مع فريق قسنطينة ممتد لثلاثة أشهر، وسأدرس القرار المناسب مع وكيلي”.

– تدعيم الوسط:

الزمالك خلال هذا الموسم عانى بعض الشيء في وسط الملعب وتحديدًا حال غياب أحد من لاعبي الوسط طارق حامد أو الدولي التونسي فرجاني ساسي.

الاسم المطروح داخل نادي الزمالك منذ الصيف الماضي وهو لاعب وسط بيراميدز نبيل عماد “دونجا” إلا أن الأخير ليس مستهدفًا من قبل أبناء ميت عقبة فقط بل يسعى الأهلي أيضًا للاستفادة من خدماته.