سامي قمصان: أزارو سيعود للأهلي.. وعرضان لاحتراف صالح جمعة

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أعلن مدرب النادي الأهلي سامي قمصان، عودة المغربي وليد أزارو إلى صفوف المارد الأحمر من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي الاتفاق السعودي، مشيرا إلى أن حسين الشحات تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية رغم إصابته.

وقال قمصان، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إن أزارو سيكمل فترة إعارته مع نادي الاتفاق السعودي، هو لاعب مميز، مؤكدا أن النادي يعرف إمكانات اللاعب ويثق بها، لذلك سيعود إلى النادي الأهلي.

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وأكد أن حسين الشحات يعاني من إصابة في عضلات البطن، مشيرا إلى أن من الصعب أن يسافر إلى ألمانيا للعلاج، وأنه سيجري جراحة خلال الفترة الحالية في مصر.

وأكد قمصان أن اللاعب صالح جمعة خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا لديه عرضان أحدهما من البرتغال والآخر من فنلندا، وسيجرى حسم موقفه خلال الفترة المقبلة.