تريزيجيه يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا

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قال جناح أستون فيلا الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه، إن اللعب في الدوري الإنجليزي كان حلمه، وإنه لا يفكر في الرحيل عن ناديه، مشيرا إلى أنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات هاتفية لـ”أون تايم سبورتس”، أنه جتهد حاليا ويتدرب في المنزل كي يكون جاهزا للمشاركة في أي وقت، موضحا أنه سيعود إلى التدريبات الجماعية في أستون فيلا، الأسبوع المقبل، وأن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتواصل معه باستمرار.

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كانت بعض التقارير أكدت أن تريزيجيه أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.