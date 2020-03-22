ضياء السيد يؤكد استحالة انتقال حسام عاشور إلى الزمالك الصيف المقبل

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حسم الكابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني المصري سابقاً كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية انتقال النجم المخضرم حسام عاشور إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن بصفة رسمية يوم أمس السبت عن عدم تجديد حسام عاشور مع المارد الأحمر الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، بسبب عدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي في بقائه المرحلة القادمة.

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وأكد الكابتن ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أن حسام عاشور من المستحيل أن ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك تحت أي ظرف من الظروف بداية من الموسم المقبل، وذلك في حالة قرر الاستمرار في لعب كرة القدم وعدم الاعتزال نهائياً.

وأشار أيضاً إلى أن عاشور يعلم جيداً أن تاريخه العريق الذي صنعه مع النادي الأهلي طيلة السنوات الماضية سوف يُمحى بالكامل في حالة اختار اللعب لصفوف الغريم التقليدي الزمالك، حتى وإن اقتصر الأمر على الموسم المقبل فقط لا غير وبالتالي يبدو ذلك الخيار مستبعداً تماماً.

وشدد ضياء السيد في حديثه على أن النادي الأهلي تعامل باحترافية كبيرة مع ملف اللاعب حسام عاشور، حيث قدم له عرضين مميزين للغاية في ظل عدم رغبة المدير الفني رينيه فايلر في الاعتماد على خدماته في الفترة القادمة.

وأضاف أيضاً أن رد فعل حسام عاشور على عدم تجديد الأهلي لعقده كان عاطفياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخاصة وأنه كان يتوقع أن مسألة تجديد عقده سوف تكون محسومة بغض النظر عن التفاصيل المالية في العقد الجديد، إلا أنه تفاجئ من تخلي النادي الأهلي عن خدماته في نهاية المطاف.

وفي ختام تصريحاته، أوضح ضياء السيد أن قرار النادي الأهلي المتمثل في التخلي عن حسام عاشور بات يؤكد على أن لعبة كرة القدم لم تعد تعترف بالماضي وإنما تعترف بالحاضر فقط لا غير.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي منح النجم المخضرم حسام عاشور خيارين، من خلال إما الاعتزال نهائياً وتنظيم مباراة اعتزال تاريخية تليق به وبما قدمه للقلعة الحمراء طيلة السنوات الماضية، أو منحه الفرصة لقضاء المعايشة والدراسة في إحدى الأندية الأوروبية مع تحمل النادي الأهلي كافة التكاليف اللازمة لذلك مهما كان الثمن.

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