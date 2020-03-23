ليفربول يستعين بطبيب نفسي لتخفيف القلق على لاعبيه

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بسبب القلق السائد بين لاعبي فريق ليفربول من التتويج بلقب الدوري، استعان النادي بطبيب نفسي يُدعى لي ريتشاردسون؛ للتخفيف من هذا القلق.

فبعدما كان “الريدز” على بعد خطوتين فقط من التتويج الغائب منذ 30 عامًا، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، اجتاح فيروس كورونا العالم كله، ما أدى إلى تعليق الأنشطة في جميع أنحاء العالم، مع تزايد الضغوطات، نادت بعض الأصوات بضرورة إلغاء الموسم.

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطاينة، إن “الريدز” استعان بطبيب علم النفس الرياضي لي ريتشاردسون، ليساعد الفريق على تخفيف أي قلق، قد يعاني منه اللاعبون، خلال فترة العزل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الطيب تحدث مع اللاعبين بشأن الحفاظ على التوازن النفسي، مذكرهم دائما بما يمكنهم وما لا يمكنهم التحكم به، وقبول الوضع الحالي، كما حث اللاعبين على الحفاظ على روح الدعابة.