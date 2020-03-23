خسائر بالمليارات.. كرة القدم في مهب كورونا

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بشكل غير مسبوق، اهتز عالم الرياضة مع انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أعلنه موقع Sports Business Institute، المعني بالدراسات والأبحاث الرياضية.

وأكد الموقع أن فيروس كورونا ترك الملاعب فارغة، والمشجعين تحت الحجر الصحي، كما تأثر دوري كرة السلة الأمريكي NBA الشهير، والدوريات الكبري “الإسباني والإنجليزي والإيطالي”، وبطولة الأستاذة للجولف في 2020 وكذا سباقات فورميلا 1.

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خسائر بالمليارات في أمريكا

ذكرت مجلة فوربس أن خسائر الرياضة في أمريكا بلغت 5 مليارات دولار، خلال شهرين، عبارة عن مبيعات تذاكر وامتيازات وحقوق رعاية وبث تليفزيوني، متأثرة بفيروس كورونا.

مليارا دولار.. خسائر بطولة البيسبول الأمريكية مشكلة 40% من خسائر الرياضة، وكذا دوري السلة الأمريكي 1.2 مليار دولار، ودوري كرة القدم 900 مليون دولار.

كرة القدم الأوروبية في مهب الريح

أعلنت شركة KPMG للاستشارات المالية، أن المسابقات الرياضية في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، قد تخسر 4 مليارات يورو، ويكون “البريميرليج” الأكثر خسارة جراء فيروس كورونا، بـ 1.25 مليار يورو، يليه “الليجا” بأكثر من 950 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن الدوريين الألماني والإيطالي سيواجهان خسارة بأكثر من 750 مليون يورو، و650 مليون يورو، و400 مليون يورو على التوالي؛ لتوقف الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني، التي من المتوقع أن تعاني جراء تفشي الفيروس.