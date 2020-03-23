عبر واتساب.. برنامج تدريبي خاص للاعبي الأهلي

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بقيادة السويسري رينيه فايلر، أعد الجهاز الفني بالنادي الأهلي، برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبي الفريق، وأرسله الجهاز الفني إلى اللاعبين عبر “واتساب”؛ للحفاظ على لياقتهم، خلال فترة الراحة السلبية.

ويشرف مخطط الأحمال توماس بينكل، على تنفيذ تلك التدريبات مع اللاعبين، ويرد على كل الاستفسارات الخاصة.

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كان الجهاز الفني للنادي الأهلي، مدد فترة الراحة للاعبين حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستئناف النشاط الرياضي، خلال الفترة المقبلة.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وخصوصا الدوري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، كما علقت الدراسة في المدارس والجامعات، لمدة أسبوعين، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخفيض العمالة في المؤسسات.