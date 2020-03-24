رابطة الدوري الألماني تطالب بمد فترة تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا

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طالبت رابطة الدوري الألماني اليوم الثلاثاء بضرورة مد فترة تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم في ألمانيا إلى فترة أخرى تصل حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي 2020، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكدت رابطة الدوري الألماني خلال اجتماعاً لها بالفيديو مع الاتحاد الألماني لكرة القدم أن عودة واستئناف المباريات من جديد في مطلع شهر أبريل القادم، يبدو أمراً غير منطقياً على الإطلاق في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية إضافة إلى عائلاتهم تُعتبر أهم من كرة القدم في الوقت الحالي، وخاصة وأن فيروس كورونا تسبب في تعليق كافة الأنشطة الرياضية في العالم بأكمله وليس فقط داخل ألمانيا.

وكان من المقرر أن يتم استئناف مباريات مسابقة الدوري الألماني سواء الدرجة الأولى أو حتى الدرجة الثانية في اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل، إلا أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى زيادة أعداد الوفيات سوف يكون حائلاً لحدوث ذلك.

يُذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تم وضعها في الحجر الصحي المنزلي يوم أمس الإثنين، بسبب احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد مخالطة أحد الأطباء المصابين بذلك الفيروس القاتل، مما يؤكد بدوره على استحالة لعب المباريات في هذه الأوقات.

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