شوبير يؤكد اعتزال حسام عاشور في الأهلي بعد جلسة بينه وبين محمود الخطيب

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حسم الإعلامي المعروف أحمد شوبير كل الجدل القائم في الساعات الماضية بخصوص مستقبل النجم المخضرم حسام عاشور، بعدما أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية منذ يومين عن عدم تجديد عقد اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي.

وقام أحمد شوبير بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب فيها التالي:

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نتائج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع حسام عاشور، تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه، تعيين حسام عاشور في منصب إداري محترم بالنادي الأهلي، ظهور منتظم على قناة الأهلي.

يُذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح كانت قد اجتمعت في اليومين الماضيين مع حسام عاشور، وتم إخطار الأخير بقرار النادي بعدم تجديد عقده لعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي في الاعتماد على خدماته انطلاقاً من الموسم المقبل.

وتسبب ذلك القرار وقتها في حالة من الغضب العارم للنجم المخضرم حسام عاشور الذي أفنى مسيرته الرياضية بالكامل داخل جدران القلعة الحمراء، حيث كان يتوقع تجديد عقده لفترة أخرى تصل إلى موسم إضافي على أقل تقدير في ظل التاريخ الحافل إضافة إلى الأمجاد التي حققها مع المارد الأحمر طيلة السنوات الماضية.

وتدخل الكابتن محمود الخطيب على الفور لحسم كل الجدل القائم حول مصير حسام عاشور.

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