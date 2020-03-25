“الأهلي” يشارك في تحدي الأساطير

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شارك الناي الأهلي في تحدي الأساطير، بعدما قبل دعوة نادي روما الإيطالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء ذلك في إطار توقف المباريات عالميا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”.

وقال النادي ردا على نادي روما:”أسطيرنا هم مختار التتش وصالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة”.

واختتم الأهلي تغريدته متحديا نادي الهلال السعودي، الذي دعا نادي الصفاقسي التونسي، ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، من أجل المشاركة في تحدي الأساطير.

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وجاء سريعا من الحساب العربي لنادي ليفربول، الذي غرد: “بالطبع قبلنا التحدي وأساطيرنا هم بوب بايزلي، إيان راش، ستيفن جيرارد وأسطورتنا القادمة بكل تأكيد محمد صلاح”.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما، بناء على القرارات الصادرة عن رئاشة الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من مساء الأربعاء