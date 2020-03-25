تقرير يوضح موقف محمد صلاح من الـ”ريدز”

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قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن محمد صلاح نجم ليفربول جزءًا من خطط مشروع يورجن كلوب المدير الفني لـ”الريدز”، حيث أن صلاح وجبهته التي تضم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، تسعى لتحقيق المزيد من الانجازات في “الآنفليد”.

جاء ذلك وفقا لما ذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، التي رجحت انقسام تلك الجبهة بسبب ارتباط بطل أوروبا بالتعاقد مع النجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني بجانب النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني، مؤكدة أن صلاح لن يرحل عن “الريدز” في الموسم المقبل خاصة أنه مرتبط بعقد مع متصدر الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين دائمًا ما ارتبط بالانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الماضية، بعدما انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو (42 مليون يورو 8 ملايين إضافات)، واستطاع صلاح أن يحصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية من خلال التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع “الريدز”.