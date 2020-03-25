الأهلي يقرر تقديم شكوى للفيفا ضد النجم الساحلي بسبب مستحقات كوليبالي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي النجم الساحلي التونسي في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نفذ صبره على إدارة نادي النجم الساحلي، بعد التأخر في دفع الأقساط المستحقة من الغرامة المالية المفروضة على المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

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وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب وافق على السماح لكوليبالي باللعب في صفوف النجم الساحلي، وذلك بشرط دفع النادي التونسي قيمة الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الدولي على اللاعب بعد هروبه من الأهلي.

وشدد المصدر على أن الغرامة المالية المفروضة على سليماني كوليبالي من الفيفا والتي يصل قدرها إلى مبلغ مليون و400 ألف دولار، لم يحصل منها النادي الأهلي على أي شيء حتى الآن بعد تأخر إدارة نادي النجم الساحلي في سداد قسطين على التوالي.

وأضاف أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يكترث تماماً للوضع الاقتصادي الحالي الذي تُعاني منه كافة أندية العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، نظراً لأن نادي النجم الساحلي لم يقم بدفع القسط الأول من الغرامة حينما كان الوضع طبيعياً في الأشهر الماضية قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

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