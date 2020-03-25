نجوم الزمالك ينصحون حسام عاشور بالاعتزال في الأهلي

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حرص العديد من النجوم السابقين لنادي الزمالك على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى النجم المخضرم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد استقرار الأهلي على التخلي عن خدماته عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد الكابتن أيمن يونس النجم السابق لنادي الزمالك خلال تصريحات صحفية له أن حسام عاشور يجب عليه أن يحترم تاريخه العريق مع النادي الأهلي، من خلال إكمال الموسم الحالي بصورة طبيعية ثم الاعتزال بصفة نهائية.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب منح حسام عاشور خيارات رائعة، والتي تتمثل إما في اعتزاله كرة القدم نهائياً أو إما قضاء فترة معايشة في إحدى الأندية الأوروبية للدراسة سواء على مستوى التدريب أو على مستوى التحليل الفني.

وشدد أيمن يونس في حديثه على أن نادي الزمالك لا يحتاج في الوقت الحالي إلى التعاقد مع النجم حسام عاشور أو حتى مع أي لاعب آخر يلعب في نفس المركز، نظراً لأن الزمالك يمتلك العديد من الخيارات في ذلك المركز في وسط الميدان.

على صعيد متصل، أوضح الكابتن فاروق جعفر النجم السابق لنادي الزمالك أن أفضل قرار يجب على حسام عاشور أن يتخذه هو الاعتزال نهائياً داخل صفوف النادي الأهلي.

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