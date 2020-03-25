فايلر يوافق مبدئياً على تجديد عقده مع الأهلي بشرط موافقة جهازه المعاون إضافة إلى أسرته

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأربعاء أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وافق بشكل مبدئي على مقترح تجديد عقده، والذي من المقرر أن ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد جلستين خلال الأيام القليلة الماضية مع المدير الفني رينيه فايلر، وذلك من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملف تجديد عقده مع المارد الأحمر.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري لم يعترض تماماً على الفكرة سواء في الجلسة الأولى أو حتى في الجلسة الثانية فيما يتعلق بالأمور المالية في العقد الجديد أو أي تفاصيل فنية أخرى خاصة بعمله.

وشدد المصدر على أن العائق الوحيد الآن أمام مسألة تجديد عقد رينيه فايلر، سوف يتمثل إما في جهازه المعاون أو إما في أسرته التي تُقيم معه في مصر في الوقت الحالي.

وأضاف أيضاً أن فايلر سوف يقوم بالتوقيع على عقده الجديد مع الأهلي في حالة موافقة الأطراف السابقة على ذلك الأمر، نظراً لأنهم أصحاب قرار هام بالنسبة له على المستوى الشخصي.

يُذكر أن رينيه فايلر بات قريباً من حسم لقب الدوري المصري، كما وصل أيضاً إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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