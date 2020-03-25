رئيس رابطة الدوري الإيطالي يرفض عودة الأندية للتدريبات بسبب فيروس كورونا

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أعرب رئيس رابطة الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء عن رفضه بشكل قاطع مقترح عودة بعض الأندية الإيطالية إلى أجواء التدريبات الجماعية في الأيام القادمة، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم وخاصة في إيطاليا في الوقت الحالي.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإيطالي خلال تصريحات له لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن جميع الأندية تعرف جيداً مدى سوء الوضع الصحي في إيطاليا حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا على مدار الأيام القليلة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أنه ليس من المنطقي الحديث في الوقت الراهن عن مشاكل الأندية واستعداداتها إضافة إلى الجاهزية البدنية للاعبين، نظراً لأن صحة الإنسان أهم من كل شيء حالياً حتى وإن كان الأمر يتعلق بكرة القدم.

وشدد رئيس رابطة الدوري الإيطالي في حديثه على أن كل الأندية الإيطالية سوف يتم السماح لها بالعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية انطلاقاً من يوم 3 أبريل المقبل من العام الحالي 2020 بحسب ما أعلنت عنه الحكومة الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أيضاً أنه من الوارد أيضاً مد فترة تعليق النشاط الرياضي في إيطاليا حتى إشعار آخر في حالة طلبت وزارة الصحة الإيطالية ذلك، وهو ما يعني بالتالي عدم عودة الأندية الإيطالية إلى التدريبات الجماعية.

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