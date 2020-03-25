مانويل نوير يؤيد مقترح تخفيض أجور نجوم الرياضة لمواجهة فيروس كورونا

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حرص النجم الألماني المخضرم مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني على تأييد مقترح تخفيض رواتب نجوم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في المرحلة القادمة، من أجل مساعدة الأندية على مواجهة فيروس كورونا.

وأكد مانويل نوير خلال تصريحات له اليوم الأربعاء لبعض الصحف الألمانية أن تخفيض رواتب اللاعبين والنجوم الكبار يُعتبر هو الحل المثالي في الوقت الحالي، حتى تكون الأندية قادرة على مواجهة فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن تعليق النشاط الرياضي في العالم بأكمله ساهم في تراجع أرباح كافة الأندية دون استثناء، وبالتالي بات الموظفون الذين يعملون داخل الأندية مهددين بتخفيض رواتبهم التي لا تُعتبر كبيرة من الأساس.

وشدد مانويل نوير في حديثه على أن تخفيض رواتب النجوم سوف يُساعد الأندية على دفع رواتب الموظفين بالكامل حتى نهاية هذه الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي بايرن ميونخ يعمل به في الوقت الحالي 1000 موظف على سبيل المثال بعيداً عن اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية.

يُذكر أن العديد من لاعبي كرة القدم في ألمانيا وافقوا على مدار الأيام الماضية على مقترح تخفيض رواتبهم لمساعدة أنديتهم على تخطي المحنة الحالية، وخاصة بالنسبة إلى الأندية الصغيرة التي تُعتبر مهددة بالإفلاس بسبب تعليق النشاط الرياضي وعدم إقامة المباريات.

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