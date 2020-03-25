ليفربول يقرر استئناف التدريبات الأسبوع المقبل عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا !

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر العودة من جديد إلى أجواء التدريبات الجماعية، ولكن بشكل جديد دون كسر قيود الحجر الصحي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول يخشى من تراجع لاعبي فريقه من الناحية البدنية، مما قد يؤثر كثيراً على مستواهم في حالة استئناف النشاط الرياضي من جديد في مطلع شهر مايو المقبل.

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وأشارت أيضاً إلى أن المدرب يورجن كلوب قرر إتباع طريقة جديد في التدريب مع اللاعبين دون تعريض أي منهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال التدريب من المنازل الخاصة بكل لاعب عبر رابط فيديو مفتوح بين الفريق بأكمله.

وشددت الصحيفة على أن ذلك رابط الفيديو سوف يجعل كل لاعب يرى ويسمع بقية زملائه إضافة إلى المدرب يورجن كلوب، حتى تكون الفرصة سانحة للأخير من أجل إعطاء التعليمات اللازمة لكل لاعب أثناء المران.

وأضافت أيضاً أن هذه الطريقة لا تُعتبر جديدة على الإطلاق في ظل استعمال نادي برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي لها منذ تفشي فيروس كورونا وانقطاع الحصص التدريبية.

يُذكر أن ليفربول لا يفصله سوى 6 نقاط فقط لا غير عن حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

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