مصادر تؤكد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي

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كشفت مصادر صحفية إيطالية اليوم الأربعاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الكرة الإيطالية وتحديداً في مسابقة الدوري الإيطالي، نظراً إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها إيطاليا على مدار الأيام الماضية بسبب تفشي الفيروس بشكل لا مثيل له على الإطلاق.

وأكدت صحيفة “فوتبول إيطاليا” الإيطالية أن الحالة الجديدة الإيجابية المصابة بفيروس كورونا هي من نادي سامبدوريا الإيطالي، والتي تمثلت في إصابة اللاعب إدجار باريتو من باراجواي بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أجراها مؤخراً.

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وأشارت أيضاً إلى أن عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد في نادي سامبدوريا وحده قد ارتفع بذلك إلى 8 حالات كاملة منذ اللحظة الأولى التي انتشر فيها الفيروس داخل إيطاليا في الفترة الماضية.

وشددت الصحيفة على أن اللاعب إدجار باريتو في حالة صحية جيدة حتى الآن رفقة زوجته، حيث يتواجد كلاهما في الحجر الصحي المنزلي ولن يذهب أي منهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أيضاً أن هذه الحالة الجديدة باتت تؤكد على أن الإلغاء سوف يكون الحل المثالي لموسم كرة القدم في إيطاليا والبدء في التفكير في الموسم الجديد، علماً بأن إيطاليا تُعد حالياً من أكبر الدول التي تأثرت سلبياً بفيروس كورونا، ويكفي الإشارة فقط إلى وصول عدد الوفيات إلى 7 آلاف حالة حتى هذه اللحظة.

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