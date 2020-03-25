فايلر يشيد بثنائي الهجوم مروان محسن وأليو بادجي ويكشف عيوب كلاً منهما

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أشاد كثيراً بثنائي خط الهجوم مروان محسن وأليو بادجي، وذلك على هامش حديثه مع الجهاز المعاون الخاص به عبر الفيديو.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر يرى أن المهاجم مروان محسن رائع للغاية على مستوى التحركات في منطقة المنافسين، وبالتالي يستطيع فتح اللعب لكافة زملائه على أرضه الملعب، كما يمتاز أيضاً بالتعامل الجيد مع الألعاب الهوائية.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يرى أن العيب الرئيسي في مروان محسن هو عدم قدرته على التعامل مع استلام الكرة والسيطرة عليها تحت ضغط الفريق المنافس، مما يجعله يفقد الكرة بسهولة كبيرة.

وشدد المصدر على أن فايلر معجب بشدة بالسرعة التي يتمتع بها المهاجم السنغالي أليو بادجي، إضافة إلى رغبته دائماً في التوجه بالكرة نحو مرمى الفريق المنافس وليس اللعب على أطراف الملعب.

وأضاف أيضاً أن العيب الأكبر في أليو بادجي يتمثل في عدم قدرته على استغلال الفرصة الخطيرة التي تكون سانحة له أمام مرمى المنافسين، وبالتالي يكون سبباً في ضياع فرصة تسجيل الكثير من الأهداف لصالح الأهلي، وهي النقطة السلبية التي لابد على اللاعب أن يقوم بإصلاحها في أقرب وقت ممكن.

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