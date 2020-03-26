رئيس يوفنتوس السابق: مغادرة رونالدو لإيطاليا وضعت النادي في موقف محرج

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قال جيوفاني كوبولي جيجلي رئيس يوفنتوس السابق، إن النادي يواجه ظروفا صعبة خاصة بعد السماح للبرتغالي كريستيانو رونالدو بالمغادرة والعودة لبلاده، مشيرا إلى أن ذلك الاستثناء فتح الباب أمام العديد من اللاعبين لطلب الرحيل ومغادرة إيطاليا خاصة بعد أن فرض الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وأضاف جيجلي، في تصريحات صحفية لـ”ماركا” الإسبانية، أن مغادرة اللاعبين لإيطاليا تدفع بالنادي للانهيار، مشيرا إلى أنه عند عودتهم سيكون استعادة لياقتهم صعبة لأنهم أيضا سوف يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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وكان نادي يوفنتوس أعلن سابقا عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وهم دانيلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا.