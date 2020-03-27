مصادر تؤكد احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي بعد إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا

Advertisements

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن اقتراب رابطة البريميرليج والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من الإعلان بصفة رسمية عن إلغاء موسم كرة القدم في إنجلترا وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إصابة رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن كرة القدم أو موعد استئناف مباريات الموسم الحالي سواء خارج إنجلترا أو بالأخص داخل إنجلترا، نظراً إلى ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن حالة الهلع والخوف باتت هي المسيطرة على الجميع داخل المملكة المتحدة في الوقت الحالي، وخاصة وأن فيروس كورونا قد ضرب العديد من المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم الأمير تشارلز ولي العهد.

وشددت المصادر أن مسؤولي كرة القدم في إنجلترا يرون أن التضحية بالأموال الطائلة في حالة إلغاء الموسم الرياضي الحالي، سوف يكون هو القرار المثالي من أجل الحفاظ على أرواح الملايين في إنجلترا سواء اللاعبين أو حتى الجماهير التي تحضر بكثافة دائماً إلى الملاعب الإنجليزية من أجل دعم أنديتها.

وأضافت أيضاً أن قرار إلغاء الموسم في إنجلترا وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يُصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالرغم من تفاؤل البعض بخصوص إمكانية عودة المباريات واستئناف الموسم من جديد في مطلع شهر مايو المقبل.

إقرأ أيضاً: رئيس يوفنتوس السابق: مغادرة رونالدو لإيطاليا وضعت النادي في موقف محرج