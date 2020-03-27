خسائر مالية بالجملة في حالة إلغاء الدوريات الأوروبية بسبب فيروس كورونا

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة أن كرة القدم الأوروبية سوف تتعرض إلى ضربة قاسية للغاية، وذلك في حالة إلغاء الموسم الرياضي الحالي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الوقت الحاضر.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن قرار إلغاء الدوريات الأوروبية وتحديداً الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الإسباني على سبيل المثال، سوف يعني خسارة مالية لكافة الاتحادات المحلية وروابط الأندية تصل تقريباً إلى حوالي 7 مليار دولار.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الخسائر الكبرى يعود سببها الرئيسي إلى عدم وجود أرباح من حقوق البث التلفزيوني إضافة إلى عقود الرعاية مع الشركات الراعية، وهو ما يعني خسارة لجميع الأطراف في نهاية المطاف.

وشددت الصحيفة على أن الخسارة سوف تطال أيضاً الأندية سواء الكبيرة أو خاصة الصغيرة، نظراً إلى عدم وجود أرباح في خزائنها على مدار الأشهر القادمة حتى نهاية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أيضاً أن ذلك سوف يعني عدم قدرة الأندية على دفع رواتب اللاعبين كاملة وخاصة النجوم الكبار، إضافة إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين العاملين داخل الأندية، مما قد يؤدي إلى تعرض بعض الأندية إلى الإفلاس في حالة طالت أزمة فيروس كورونا المستجد، على أمل عودة الأمور إلى طبيعتها الموسم المقبل.

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