النجم الساحلي في ورطة لعدم قدرته على سداد مستحقات كوليبالي للأهلي

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ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الجمعة أن نادي النجم الساحلي التونسي بات في ورطة كبيرة لا مثيل لها على الإطلاق، بسبب عدم قدرته على سداد مستحقات المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي للنادي الأهلي.

وأكدت صحيفة “الصحافة” التونسية أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي بات عاجزاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى على سداد قيمة الغرامة المالية المستحقة للنادي الأهلي، والتي تصل قيمتها إلى مليون و400 ألف دولار بحسب ما أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأشارت أيضاً إلى أن النادي التونسي لم يتمكن من سداد قيمة القسط الأول من هذه الغرامة في الأشهر الماضية حينما كانت أوضاع كرة القدم تسير بصورة طبيعية، ولكنه بات الآن في وضع أسوأ من الماضي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وشددت الصحيفة على أن فيروس كورونا أجبر العالم بأكمله على تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر، وبالتالي لم تعد هناك أي أرباح على الإطلاق تدخل إلى خزينة نادي النجم الساحلي مثله مثل أي نادي آخر في العالم، وأصبح يواجه مشكلة أخرى تتمثل في كيفية دفع رواتب اللاعبين والموظفين داخل النادي.

وأضافت أيضاً أن كل ذلك سوف يُجبر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على اللجوء مباشرة إلى الفيفا لحل هذه الأزمة.

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