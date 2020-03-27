مصادر تؤكد إصابة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا

Advertisements

كشفت مصادر مقربة من النادي الإسماعيلي اليوم الجمعة عن احتمالية إصابة محمد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا المستجد، بعد عودة بعثة فريق الدراويش في الأيام الماضية من دولة المغرب.

وأكدت المصادر أن محمد مجدي يتواجد في الوقت الحالي في الحجر الصحي منفرداً، وذلك لحين ظهور نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجراها للكشف عن فيروس كورونا.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي طلب من جميع أعضاء بعثة الفريق الأول التي كانت متواجدة في المغرب خلال الفترة الماضية بضرورة عزل أنفسهم تماماً رفقة أفراد عائلاتهم في المنازل، حتى لا ينتشر فيروس كورونا بين الجميع في محافظة الإسماعيلية على وجه التحديد.

وكان اللاعب محمد مجدي قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الساعات الماضية اليوم الجمعة التالي:

اللي يحبني يدعي لي، أنا في غرفة الحجر الصحي.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قرر مد فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى منتصف شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، مع احتمالية مد فترة التعليق للمرة الثالثة وهذه المرة حتى نهاية الشهر القادم، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا إضافة إلى تفادي نقل العدوى من محافظة إلى أخرى

إقرأ أيضاً: النجم الساحلي في ورطة لعدم قدرته على سداد مستحقات كوليبالي للأهلي