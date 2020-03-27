صراع جديد بين الزمالك والترجي لضم الجزائري حسن بن عيادة الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الصراع سوف يشتعل من جديد بين نادي الزمالك وبين نادي الترجي الرياضي التونسي في الأشهر القادمة، ولكن هذه المرة من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري حسن بن عيادة من صفوف نادي شباب قسنطينة الجزائري.

وأكدت صحيفة “الصباح” التونسية أن الصراع بات شرساً للغاية بين الزمالك والترجي على مدار الأيام الماضية، نظراً إلى رغبة كلاً منهما في الظفر بخدمات أفضل ظهير أيمن في مسابقة الدوري الجزائري في الوقت الحالي.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الصراع قد اشتعل بشكل أكبر في ظل عدم قيام اللاعب حسن بن عيادة بتجديد عقده حتى هذه اللحظة مع نادي شباب قسنطينة، علماً بأن عقده الحالي سوف ينتهي في الصيف القادم أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وشددت الصحيفة على أن نادي الترجي الرياضي يُعاني بشكل واضح من مشكلة على مستوى مركز الظهير الأيمن، وخاصة في ظل تقدم العمر بالنسبة إلى النجم المخضرم سامح الدربالي الذي لم يعد قادراً على شغل ذلك المركز بصفة أساسية.

وأضافت أيضاً أن الوضع يبدو ذاته بالنسبة إلى نادي الزمالك في ظل تقدم عمر اللاعب المخضرم حازم إمام، إضافة إلى هروب التونسي حمدي النقاز من صفوف النادي منذ عدة أشهر ماضية بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

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