مصادر تؤكد اقتراب الكاف من تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا

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كشفت مصادر صحفية مغربية عن اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الإعلان بصفة رسمية عن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وأكدت المصادر أن الاتحاد الإفريقي يعلم جيداً أنه بات من المستحيل إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في موعدها المحدد سابقاً سواء ذهاباً أو حتى إياباً، نظراً إلى الانتشار السريع لفيروس كورونا حول العالم على مدار الأيام الماضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن مسؤولي الكاف يُدركون أن ذلك الوضع قد يستمر حتى شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال كان من المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر مايو، فيما كانت مباريات الإياب سوف تُقام في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

وشددت المصادر على أن إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في هذه المواعيد بات أمراً مستحيلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على أمل ألا يتم إلغاء الموسم الرياضي في العالم بأكمله في حالة طالت هذه الأزمة.

وأضافت أيضاً أن لجنة الطوارئ في الكاف سوف تُحدد مواعيد جديدة بشكل مبدئي لمباريات الدور نصف النهائي خلال شهر أبريل المقبل.

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