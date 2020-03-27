مكالمة من الخطيب تحسم ملف تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي .. تعرف على التفاصيل

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الجمعة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء قد حسم ملف تجديد عقد النجم المخضرم أحمد فتحي، وذلك عبر مكالمة هاتفية جمعت بينهما في الساعات الماضية.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب قد اتصل هاتفياً بالنجم أحمد فتحي، واتفق معه على هامش هذه المكالمة على كافة التفاصيل في العقد الجديد الذي سوف يربط اللاعب مع النادي الأهلي في المرحلة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المكالمة الهاتفية تم الاتفاق فيها على المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه أحمد فتحي في العقد الجديد، إضافة إلى المقابل الذي سوف يحصل عليه اللاعب مقابل الإعلانات.

وشدد المصدر على أن جلسة صباح يوم الإثنين المقبل التي من المقرر أن تجمع بين أحمد فتحي وبين الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي سوف تكون شكلية فقط لا غير، حيث سيقوم فتحي في هذه الجلسة بالتوقيع على عقده الجديد مع النادي الأهلي.

يُذكر أن نادر شوقي وكيل اللاعبين المعروف قد أوضح يوم أمس الخميس أن أحمد فتحي لا توجد بينه وبين الأهلي خلافات تماماً بخصوص ملف تجديد العقد بينهما، وذلك في إطار الرد على الشائعات التي تم تداولها في الإعلام.

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