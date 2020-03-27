الأهلي يستقر على ضم طاهر محمد طاهر لتعويض رحيل رمضان صبحي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الجمعة أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد استقر على البديل الأمثل لتعويض رحيل اللاعب رمضان صبحي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءً على ترشيح من جانب الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

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وأشار أيضاً إلى أن الأهلي يعلم جيداً أن التفاوض مع مجلس إدارة نادي المقاولون العرب لن يكون سهلاً على الإطلاق، ولكن يبدو ذلك هو الحل الوحيد في ظل اقتراب نهاية عقد إعارة رمضان صبحي إضافة إلى رفض ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون الإنجليزي فكرة إعارته مرة أخرى إلى صفوف المارد الأحمر.

وشدد المصدر على أن نادي المقاولون العرب سوف يستغل من جديد حاجة الأهلي الماسة للظفر بخدمات طاهر محمد طاهر، من خلال الرفع من قيمة الصفقة من الناحية المادية وخاصة في ظل المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة ذئاب الجبل على مدار الأشهر الماضية.

يُذكر أن المقاولون العرب سبق وأن اشترط الحصول على مبلغ 35 مليون جنيه للتخلي عن خدمات طاهر محمد طاهر شهر يناير الماضي.

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