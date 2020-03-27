شريف إكرامي يدعم الأطباء والممرضين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا

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حرص النجم المخضرم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على دعم الأطباء والممرضين في مصر برسالة هامة للغاية، وذلك على هامش أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في العالم بأكمله.

وقام شريف إكرامي بنشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيهما التالي:

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فيروس صغير وقفت الدول عاجزة أمامه، شيء غير مرئي أثبت للعالم أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش والسيطرة ليست للقوى العظمى، رسالة إلهية بسيطة كشفت للبشر حجمهم الحقيقي، وأثبتت وهم كبير نعيشه ونصدقه، أزمة ستنتهي يوماً بإذن الله، ولكن علينا إدراك أن مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء.

تحية للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر، وأيضاً ممرضيها وكل من يساهم في مواجهة هذه الأزمة، ومن يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا، التزامي في بيتي أقل ما أقدمه كمساعدة حتى لا تضيع جهودكم هباء، رجاءً إذا أردنا احتواء الأزمة في أقصر وقت، فعلينا البقاء في المنزل قدر المستطاع ولنا الاختيار.

يُذكر أن شريف إكرامي قرر الرحيل عن صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، بسبب عدم حصوله على الفرصة الكافية من أجل المشاركة بصفة أساسية أو حتى بصفة احتياطية في المباريات منذ انطلاقة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

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