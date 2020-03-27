الأهلي يطارد ستوك سيتي قضائياً للحصول على حقه في بيع رمضان صبحي إلى هدرسفيلد تاون

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أكد النادي الأهلي أنه بدأ في مطاردة نادي ستوك سيتي الإنجليزي من الناحية القضائية، من أجل الحصول على حق النادي في صفقة بيع رمضان صبحي إلى نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي مثلما كانت تنص العقود في ذلك الوقت.

وأوضح حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية في الفترة الماضية ضد نادي ستوك سيتي.

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وأشار أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات القانونية هو حصول النادي الأهلي على حقه في صفقة بيع رمضان صبحي لنادي هدرسفيلد تاون في السنوات الماضية، حيث اتفق الأهلي مع ستوك سيتي على نسبة معينة في حالة بيع رمضان لأي نادي وهو ما حدث بالفعل دون أن يحصل الأهلي على حقه.

وشدد حلمي عبد الرازق في حديثه على أن هذه القضية لن تطول تماماً، حيث تتطلب هذه الإجراءات القانونية بعض الوقت في إنجلترا، على أن يحصل النادي الأهلي على حقوقه كاملة فور نهاية هذه الأزمة مباشرة.

وأضاف أيضاً أن السبب الوحيد وراء تأخير حدوث ذلك حتى هذه اللحظة هو تفشي وانتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية، مما تسبب في تعليق كافة أنشطة الحياة بالعالم.

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