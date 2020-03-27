اتحاد جدة يبدي رغبته جدياً في ضم حسام عاشور الصيف المقبل

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ذكرت تقارير إعلامية إماراتية أن نادي اتحاد جدة السعودي قد أعرب عن رغبته بشكل جدي في التعاقد مع النجم المخضرم حسام عاشور خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن النادي الأهلي عن عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكدت قناة “أبوظبي الرياضية” الإماراتية أن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة لديها رغبة كبيرة من أجل الظفر بخدمات حسام عاشور في الصيف القادم، نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في عالم كرة القدم.

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وأشارت أيضاً إلى أن مسؤولي نادي اتحاد جدة يرون أنها الفرصة المناسبة لضم عاشور قبل انطلاقة الموسم المقبل، وخاصة وأن اللاعب لا يزال يرغب في الاستمرار في ملاعب كرة القدم لموسم آخر إضافي على أقل تقدير.

وشددت القناة على أن موقف حسام عاشور المتمثل في استحالة اللعب بقميص أي نادي مصر آخر بعد النادي الأهلي، سوف يُعزز من موقف نادي اتحاد جدة بدون أدنى شك لحسم الصفقة لصالحه في نهاية المطاف.

وأضافت أيضاً أن النادي السعودي سوف يُحاول إغراء اللاعب المخضرم من الناحية المادية، من خلال تقديم عرض مالي كبير يليق به إضافة إلى التاريخ الذي صنعه مع النادي الأهلي على مدار السنوات الطويلة الماضية

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