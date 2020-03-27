الاتفاق السعودي ينفي رسمياً إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا

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حرص نادي الاتفاق السعودي على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها بكثرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى وسائل الإعلام في الأيام الماضية، وذلك بخصوص إصابة المهاجم المغربي وليد أزارو بفيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد الناصر مدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق خلال تصريحات له لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن كل هذه الأخبار بشأن إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية قد ربطت ما بين إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق بفيروس كورونا وبين احتمالية إصابة المهاجم المغربي بنفس الفيروس دون الاستناد في ذلك على أي مصادر رسمية تماماً.

وشدد خالد الناصر في حديثه على أن وليد أزارو في صحة جيدة للغاية في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب يُمارس كافة التدريبات البدنية المطلوبة منه مثله مثل جميع لاعبي فريق الاتفاق من المنزل لحين نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف النشاط الرياضي من جديد سواء في السعودية أو حتى في العالم بأكمله.

يُذكر أن وليد أزارو كانت قد تمت إعارته من النادي الأهلي إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي بسبب تراجع مستواه.

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