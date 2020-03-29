الحضري يفسر تصريحاته بشأن رغبته في محو مسيرته مع الزمالك من تاريخه

حرص السد العالي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً على تفسير التصريحات الصادرة منه في مساء يوم أمس السبت، والتي أكد فيها رغبته في محو مسيرته مع نادي الزمالك من تاريخه الشخصي.

وأكد عصام الحضري خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أنه لم يكن يقصد تماماً إهانة نادي الزمالك أو جماهيره بهذه التصريحات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كان يتحدث فقط عن عدم التوفيق الذي حالفه خلال تلك الفترة مع نادي الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن نادي الزمالك كان يمر وقتها بمرحلة صعبة للغاية، وذلك بعكس الوضعية التي يعيشها النادي حالياً مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وشدد عصام الحضري في حديثه على أنه يحترم كيان النادي كثيراً إضافة إلى جماهيره الغفيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأشهر الأربعة التي قضاها سابقاً مع الفارس الأبيض لم تكن جيدة بالنسبة له على المستوى الشخصي، وخاصة في ظل عدم امتلاك الزمالك وقتها لفريق قادر على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

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