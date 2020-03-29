الترجي يقترب من حسم صفقة الجزائري حسين بن عيادة بالرغم من الصراع مع الزمالك

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الزمالك والترجي

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن نادي الترجي الرياضي التونسي بات على مشارف حسم صفقة اللاعب الجزائري حسين بن عيادة الذي ينشط حالياً مع نادي شباب قسنطينة الجزائري، بالرغم من رغبة نادي الزمالك في ضم اللاعب ذاته في الصيف القادم.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حسين بن عيادة على كافة التفاصيل المالية في عقده انطلاقاً من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن الترجي يُحاول جاهداً إغراء الظهير الأيمن الجزائري من أجل الانتقال إليه عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة، وخاصة وأن اللاعب لم يقم بتجديد عقده حتى هذه اللحظة مع ناديه الجزائري.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد أوضح في الأسبوع الماضي أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات على الإطلاق من أجل الظفر بخدمات حسين بن عيادة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


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