مرتضى: الحضري يستعين بالجن.. وبكى للانضمام إلى الزمالك

قال رئيس نادي الزمالك، إن عصام الحضري كان يبكي من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك، مشيرا إلى أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما من أحضراه للفريق.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات لقناة الزمالك، أن لبحضري كان يستعين بالجن والشعوذة؛ لصيب حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلًا منهم.

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وتابع: “مصطفى فتحي أحرز هدفًا عالميًا في الحضري ووقتها نام على وجهه لجمال الهدف، الجن لم يساعده في هذه المباراة، الحضري عندما كان لاعبًا في الزمالك سب اللاعبين وتعدى على عماد المندوه مدرب الحراس وقتها.

وأكد رئيس الزمالك أن الحضري بكى بعد رحيله عن الزمالك، ليعود مرة أخرى، لكنني رفضت لطباعه وتصرفاته غير الأخلاقية، مضيفا: “هذا اللاعب هرب من الأهلي وطرده الزمالك بسبب تصرفاته غير الأخلاقية”.