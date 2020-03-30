ميدو يرفض مقترح تتويج المتصدرين بالدوريات الأوروبية في حالة الإلغاء بسبب كورونا

حرص النجم السابق أحمد حسام ميدو على التعبير عن رفضه القاطع لمقترح تتويج المتصدرين بلقب الدوريات الأوروبية، وذلك في حالة الإعلان عن إلغاء الموسم الحالي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم بأكمله.

وأكد أحمد حسام ميدو خلال تصريحات له اليوم الإثنين أن الدوريات الأوروبية سبق وأن تم إلغائها في فترات سابقة لأسباب مختلفة، ولكن حينها لم يتم منح الأندية المتصدرة لقب الدوري بل تم إلغاء الدوري بالكامل دون احتساب نتائجه لأي نادي.

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وأشار أيضاً إلى أن كل شيء وارد حدوثه في عالم كرة القدم، علماً بأن فيروس كورونا قد أجبر العالم بأكمله على تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي مع احتمالية أن يستمر ذلك الوضع حتى شهر يونيو القادم.

وطالبت بعض الأصوات بمنح متصدر الدوريات اللقب في حالة إلغاء الموسم، وفي مقدمة هذه الأندية نادي ليفربول الإنجليزي الذي لا تفصله سوى 6 نقاط فقط لا غير عن حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بصفة رسمية.

ولن يكون ذلك الأمر منصفاً في بعض الدوريات الأخرى مثل الدوري الإسباني على سبيل المثال، حيث يتصدر فريق برشلونة بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد مما يجعل تنفيذ ذلك المقترح مستبعداً بنسبة كبيرة.

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