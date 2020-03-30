فتحي يطلب مهلة يومين للرد على عرض الأهلي بعد جلسة استمرت 4 ساعات اليوم

كشف النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الإثنين عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين النجم المخضرم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وبين أعضاء لجنة التخطيط بالنادي من أجل تجديد عقد الأول الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وإليكم الآن البيان الرسمي الصادر من النادي الأهلي والذي تم فيه توضيح كافة تفاصيل هذه الجلسة:

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أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على تجديد عقده، لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات عقدت اجتماعاً في صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب اللاعب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.

يُذكر أن بعض المصادر المقربة من النادي الأهلي قد أشارت إلى أن هذه الجلسة أو الاجتماع قد استمر لمدة 4 ساعات كاملة بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وهو ما يؤكد بدوره على أن المفاوضات لم تكن سهلة على الإطلاق بين الطرفين مع وجود خلافات واضحة في وجهات النظر، وخاصة بعدما طلب أحمد فتحي مهلة من أجل الرد.

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