الأهلي يدرس إعفاء أصحاب المحلات التجارية بكافة الفروع من الإيجار بسبب أزمة كورونا

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الإثنين أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب يدرس على مدار الأيام الماضية إمكانية إعفاء جميع أصحاب المحلات التجارية بكافة فروع النادي الأهلي من الإيجارات لحين نهاية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب يعلم جيداً أن هذه المحلات التجارية لم يعد يدخل لها أي إيرادات على الإطلاق منذ منتصف شهر مارس الماضي، وخاصة بعدما تم الإعلان عن إغلاق جميع فروع النادي الأهلي حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المحلات التجارية في فروع النادي الأهلي المختلفة سوف تكون عاجزة تماماً عن دفع جزء حتى بسيط من الإيجار الشهري، وبالتالي من المنطق إعفائها من الإيجار لمدة يتم تحديدها بناءً على تطور الوضع الحالي في مصر.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي لا يُعاني على الإطلاق من أي أزمات مالية في الوقت الحالي قد تؤثر على إمكانية دفع رواتب اللاعبين والموظفين داخل النادي، على أمل أن تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها في أقرب فرصة ممكنة حتى لا يواجه النادي أزمة قد تدفع به إلى تخفيض رواتب اللاعبين.

يُذكر أن تعليق النشاط الرياضي بمصر مستمر حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

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