فايلر يكشف عن الأسباب الحقيقية لرحيل أزارو عن القلعة الحمراء

كشف المدرب الأول للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، عن أسباب رحيل اللاعب المغربي وليد أزارو لصفوف نادي الاتفاق السعودي، لفت المدير الفني للنادي الأهلي إلى أنه لا توجد أي خلافات شخصية مع اللاعب المغربي.

وانتقل اللاعب المغربي وليد أزارو إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة زمنية تقرب من 6 أشهر.

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وخلال مقابلة تلفزيونية للمدير الفني للنادي الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس، فقد أعلن “لا توجد أي مشاكل شخصية بيني وبين اللاعب المغربي وليد أزارو”، وشدد أن وليد ازوارو يعد من اللاعبين الجيدين، وأكد أن اللاعب قد شارك في العديد من المواسم الكروية الكبيرة والناجحة خلال الفترة السابقة.

أضاف رينيه فايلر، أنه يرى أن اللاعب المغربي وليد أزارو قد حظى بأوقات لعب أكثر من زملائه الباقين، وطريقة لعبه تتناسب مع العديد من الفرق الكروية التي تعتمد على الهجمات المرتدة، حيث أن اللاعب ازارو يمتلك مهارة اغتنام الفرص وخلص المساحات الجيدة.

وتابع فالير تصريحاته أنه من الطبيعي أن يحدث خلافات بين اللاعبين بسبب قلة مشاركتهم مع فرقهم، وأضاف أن اللاعب وليد ازارو قد استلم يوماً لمشاعره وانفعل بطريقة غير لائقة، وأكد بدوري كمدير فني للقلعة الحمراء تحملت ولم أعاقبه.

وأضاف أن هذا قد وقع بعد فترة من غياب وليد ازارو عن صفوف النادي الأهلي سواء بشكل أساسي أو بشكل احتياطي، وهذا كان الحل الأفضل من أجل خوض مغامرة أخرى.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي الاتفاق السعودي قد أجرى تفاوضاً مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لإعارة اللاعب المغربي وليد أزارو، وانتظر النادي الأهلي تصريحات إدارة نادي الاتفاق السعودي لتوضيح مدى رغبتهم في تفعيل بند أحقية شراء المدة المتبقية من عقد ازارو، المهاجم المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وقد أعلن المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر أن إعارة اللاعب المغربي وليد أزارو تعد الحل المناسب خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دفع النادي الأهلي لبحث حلول تسويق عقد اللاعب المغربي، بعد أن أثبت المغربي ازارو تألقه اللافت مع النادي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب المغربي وليد ازارو قد سجل 3 أهداف خلال 7 مشاركات مع نادي الاتفاق السعودي منذ إعارته إلى النادي من النادي الأهلي.

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