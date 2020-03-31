فايلر يوضح أسباب تمسكه بالنجم أحمد فتحي بعكس عاشور وإكرامي

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توضيح الأسباب الرئيسية وراء تمسكه بالنجم المخضرم أحمد فتحي، وذلك بعكس موقفه الذي تمثل في التخلي عن خدمات كلاً من الثنائي حسام عاشور إضافة إلى شريف إكرامي.

وأكد المدير الفني رينيه فايلر خلال مقابلة حصرية له مع قناة “أون تايم سبورت” أن النجم أحمد فتحي يُعتبر من اللاعبين الكبار الذين تكون لديهم قيمة ومكانة هامة داخل صفوف المجموعة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مستوى أحمد فتحي المنتظم سوف يخلق نوعاً من المنافسة مع زميله محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، مضيفاً في الوقت ذاته أن الفريق بحاجة إلى ذلك النوع من المنافسة التي تعود بالنفع على الفريق بأكمله.

وشدد رينيه فايلر في حديثه على أنه يتمنى استمرار أحمد فتحي مع المارد الأحمر في المرحلة القادمة، وخاصة وأن عقده الحالي سوف ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة.

يُذكر أن النجم أحمد فتحي لا يزال لم يوافق على عرض النادي الأهلي بشأن تجديد العقد بينهما، بالرغم من الجلسة الطويلة التي جمعت اللاعب مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة الكابتن محسن صالح، علماً بأن الرد النهائي من طرف فتحي سوف يكون يوم غداً الأربعاء مع احتمالية التجديد بنسبة كبيرة للغاية.

إقرأ أيضاً: فايلر يكشف عن الأسباب الحقيقية لرحيل أزارو عن القلعة الحمراء