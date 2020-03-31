ميدو يدافع عن الحضري والأخير يرد بعد هجوم جماهير الزمالك عليه

حرص النجم السابق أحمد حسام ميدو عن الدفاع بقوة عن السد العالي عصام الحضري، وذلك بعد الهجوم الشرس عليه على مدار الساعات الماضية من طرف جماهير نادي الزمالك.

وقام أحمد حسام ميدو بنشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيهما التالي:

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تأكدت من الحضري بأنه لم يكن يقصد أبداً التقليل من قيمة نادي الزمالك، وأكد لي أنه يقدر نادي الزمالك وجماهيره، وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى أن أتحدث معه، عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر أداءاً وتاريخاً.

متأكد إن شاء الله من نجاح الحضري في أي مجال سوف يعمل به بعد الاعتزال، الحضري رمز للنجاح يجب أن يحتذى به من الجميع، أحد المقاتلين الذين تشرفت باللعب معهم وتدريبهم.

وم جانبه، رد السد العالي عصام الحضري على صديقه أحمد حسام ميدو من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكتب فيها التالي:

حبيبي يا عالمي أنا الشرف ليا إني اتدربت واتعاملت مع شخصية محترفة وأيضاً محترمة زيك، وسعيد بتفهمك وجهة نظري وده العادي من شخصية محترفة زيك وكل تقديري لنادي الزمالك وجماهيره.

ولم يسلم عصام الحضري تماماً من الانتقادات من جانب عشاق الزمالك أو حتى من رئيسه مرتضى منصور.

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