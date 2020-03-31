أزمة في الزمالك بسبب عدم الحصول على مكافآت الكونفدرالية والسوبر من الكاف

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور بات في أزمة كبيرة، بسبب عدم حصوله على مكافآت بطولات كأس الاتحاد الإفريقي وكأس السوبر الإفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك لا يزال يُعاني حتى هذه اللحظة من أزمة الحجز على أمواله، مما سوف يعود عليه بالسلب في الأشهر القليلة القادمة في حالة لم يتم إيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة.

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وأشار أيضاً إلى أن الزمالك كان من المفترض أن يحصل على مكافآت مالية كبيرة من الاتحاد الإفريقي، بعدما نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية مع نهاية الموسم الماضي، إضافة إلى لقب كأس السوبر الإفريقي في شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2020.

وشدد المصدر على أن مشاكل نادي الزمالك تُعتبر أكبر في الوقت الحالي بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر مثلما هو الحال في جميع أنحاء العالم، وذلك على إثر تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سبق وأن أوضح خلال تصريحات سابقة له أن النادي لديه مستحقات متأخرة لم يحصل عليها سواء من طرف الكاف أو من الاتحاد المصري وأيضاً الشركة الراعية.

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