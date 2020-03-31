الخطيب يجتمع مع إدارة الأهلي عبر الفيديو للوقاية من فيروس كورونا

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً في غاية الأهمية ظهر اليوم الثلاثاء في مقر النادي بالجزيرة مع بقية أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو من خلال نظام “كونفرانس كول” من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

ولم يتواجد رفقة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الأهلي بالجزيرة سوى محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي، إضافة إلى أحد المسؤولين من إدارة الحاسب الآلي، فيما تواجد جميع أعضاء مجلس الإدارة في منازلهم لمنع وجود أي اختلاط في الوقت الراهن بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان.

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وجاء ذلك الاجتماع الهام بسبب رغبة الكابتن محمود الخطيب في مناقشة العديد من الأمور الهامة في المرحلة الحالية، ولعل أبرز أزمة فيروس كورونا المستجد إضافة إلى تعليق النشاط الرياضي في مصر، مما يُحتم على النادي الأهلي اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى جميع القطاعات بالنادي للخروج من هذه الأزمة بسلام.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن أعلن عن إغلاق جميع فروعه على مستوى الجمهورية حتى منتصف شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، وذلك تزامناً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأسابيع القليلة الماضية لمحاولة الحد من انتشار وباء كورونا الذي بات بمثابة الجائحة للعالم بأكمله دون استثناء.

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