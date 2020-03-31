تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد نهاية اجتماع اليوم عبر الفيديو

شهد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعاً في غاية الأهمية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عبر الفيديو، من أجل مناقشة آخر التطورات بخصوص ملف تعليق النشاط الرياضي إضافة إلى مدى تأثير فيروس كورونا المستجد على النادي.

وإليكم الآن قرارات التي استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عليها بعد نهاية اجتماع اليوم:

Advertisements

مد فترة إغلاق النادي الأهلي بجميع فروعه المختلفة لمدة أسبوعين قادمين أي اعتباراً من يوم غداً الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020 وحتى منتصف شهر ذاته تزامناً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً المتمثلة في مد فترة تعليق النشاط الرياضي لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

تكليف الإدارة التنفيذية بالنادي إضافة إلى مدير عام النشاط الرياضي وأيضاً مدير قطاع الناشئين ومدير الكرة وأخيراً مدير أكاديمية كرة القدم بوضع تصور لمواجهة الآثار السلبية التي ترتب عليها انتشار فيروس كورونا مثل تعليق النشاط الرياضي.

تكليف جميع أعضاء مجلس إدارة النادي بتقديم دراسة شاملة من أجل العمل على تنمية موارد النادي من الناحية المالية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً بسبب تعليق النشاط الرياضي.

اعتماد العديد من القرارات الخاصة بالنشاط الرياضي إضافة إلى التأكيد على سلامة جميع اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية بالنادي.

إقرأ أيضاً: الخطيب يجتمع مع إدارة الأهلي عبر الفيديو للوقاية من فيروس كورونا